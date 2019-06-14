Грузинская православная церковь обвинила посла США в обострении ситуации на фоне ЛГБТ-акции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси в пятницу вечером перед зданием администрации правительства одновременно проходят две акции - защитников прав ЛГБТ-сообщества и их противников. Участников двух акций разделяет кордон полиции.

Пришедший на акцию представитель Грузинской православной церкви (ГПЦ), протоиерей Давид Исакадзе, как отмечают СМИ, в связи с акцией защитников прав ЛГБТ-сообщества обвинил исполняющую обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд в попытках обострить ситуацию в Грузии.

"Явно видно, кто управляет процессами в Грузии. Мы хотим действительно быть независимой страной, не на словах, а на деле. Власти США в лице посла прямо вмешиваются в наши внутренние дела. Она хочет управлять тут процессами и обострить ситуацию, столкнуть людей друг с другом", - заявил священнослужитель на акции, отметив, что он и его единомышленники готовы требовать от США отозвать из Грузии и.о. посла Руд, если она немедленно не обратится к участникам акции ЛГБТ-сообщества с призывом разойтись.

По данным грузинских СМИ, 9 человек были задержаны полицейскими за неподчинение требованиям правоохранительных органов, в частности, при попытке прорвать кордон и помешать представителям ЛГБТ-сообщества провести акцию.

Представители ЛГБТ-сообщества в пятницу заявили журналистам, что своей акцией они хотят выразить протест против заявления патриархии ГПЦ, которая призвала власти не допустить проведения в Тбилиси их мероприятий.

При этом параллельно перед зданием администрации правительства собрались граждане, выступающие против проведения представителями ЛГБТ-сообщества каких-либо мероприятий в Тбилиси. К этой контр-акции присоединились представители общественной организации "Грузинский марш" и ряд священнослужителей.

Между тем, участники акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества заявили журналистам, что не намерены расходиться до тех пор, пока не получат от правительства Грузии гарантий защиты их прав на проведение мирных мероприятий.

При этом участники второй акции также требуют от правительства зафиксировать свою позицию.

По сообщениям СМИ, в связи с ситуацией в центре Тбилиси мобилизованы дополнительные силы полиции. Сообщается, что полицейские организовали коридор для участников акции ЛГБТ-сообщества, чтобы они могли безопасно покинуть территорию, однако участники акции пока им не воспользовались.

Ранее в пятницу в патриархии ГПЦ высказали мнение, что проведение в грузинской столице 18-23 июня мероприятий, которые планируют организовать представители ЛГБТ-сообщества, может вызвать волнения.

"К сожалению, некоторые группы ЛГБТ и их сторонники представляют зарубежным странам информацию таким образом, как будто они сильно угнетаются и преследуются в Грузии, и по этой причине они получают серьезное финансирование. Они хотят представить свою деятельность как борьбу с дискриминацией, а в действительности они занимаются популяризацией и пропагандой своего образа жизни и намерены добиться его официального узаконивания", - говорилось в распространенном патриархией заявлении.

Ранее защитники прав ЛГБТ-сообщества сообщили о своих планах провести в Тбилиси 18-23 июня ряд мероприятий, завершить которые они намерены так называемым "маршем достоинства". При этом они отметили, что указанное шествие не планируется проводить в виде карнавала.