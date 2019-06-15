Поиск

Экс-глава МИД Австрии спонтанно отдала Путину свадебное приглашение на выставке

Экс-глава МИД Австрии спонтанно отдала Путину свадебное приглашение на выставке
Владимир Путин и Карин Кнайсль на церемонии ее бракосочетания в городе Гамлиц в 2018 году
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что она заранее не планировала приглашать президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу в 2018 году.

В интервью телеканалу Puls 4 она заявила, что они были вместе с Путиным на церемонии открытия выставки в Музее истории искусств в Вене. С собой министр принесла приглашения, которые хотела раздать коллегам. По словам Кнайссль, когда у нее осталось в руках последнее приглашение, она предложила будущему мужу вручить его президенту РФ.

Кнайссль подчеркнула, что они с супругом и подумать не могли, что Путин ответит на приглашение согласием.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявляла, что ее не связывают с Путиным дружеские отношения, и что пригласила она его спонтанно.

Как сообщалось, 18 августа 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайссль. Праздник был организован в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. В качестве сюрприза российский президент привез с собой фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу были австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

В конце мая парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Последний оказался за видеозаписи, опубликованный немецкими изданиями Spiegel и Suddeutsche Zeitung. СМИ сообщали, что Штрахе в июле 2017 года встретился на Ибице с якобы богатой россиянкой, которая предложила политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

8
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбеПоздравления молодоженам от австрийского канцлера Себастьяна КурцаКарин Кнайссль танцует с участником хора донских казаковВладимир Путин и Карин КнайссльВладимир Путин среди гостей свадьбыГлава МИД Австрии и Кубанский казачий хорМолодожены - Карин Кнайссль и Вольфганг МейлингерВид на ресторан Tscheppe в Гамлице, где состоялась свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайссль и австрийского бизнесмена Вольфганга Мейлингера
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбе
Австрия Карин Кнайссль Владимир Путин

Новости по теме

Новости

ОАЭ не смогли определить ответственных за майские атаки на танкеры

Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Конституционный суд Молдавии за пять минут отменил все свои решения

Конституционный суд Молдавии за пять минут отменил все свои решения

Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию

Олигарх Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию

Новое правительство Молдавии приступило к работе

Рамзан Кадыров: любой очаг терроризма должен быть уничтожен

Рамзан Кадыров: любой очаг терроризма должен быть уничтожен

Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Суд отклонил иск сотрудницы штаба Трампа против президента за поцелуй

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

3000 человек эвакуировали в Берлине из-за снаряда времен Второй мировой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');