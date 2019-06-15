Экс-глава МИД Австрии спонтанно отдала Путину свадебное приглашение на выставке

Владимир Путин и Карин Кнайсль на церемонии ее бракосочетания в городе Гамлиц в 2018 году Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что она заранее не планировала приглашать президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу в 2018 году.

В интервью телеканалу Puls 4 она заявила, что они были вместе с Путиным на церемонии открытия выставки в Музее истории искусств в Вене. С собой министр принесла приглашения, которые хотела раздать коллегам. По словам Кнайссль, когда у нее осталось в руках последнее приглашение, она предложила будущему мужу вручить его президенту РФ.

Кнайссль подчеркнула, что они с супругом и подумать не могли, что Путин ответит на приглашение согласием.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии заявляла, что ее не связывают с Путиным дружеские отношения, и что пригласила она его спонтанно.

Как сообщалось, 18 августа 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайссль. Праздник был организован в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. В качестве сюрприза российский президент привез с собой фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу были австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

В конце мая парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Последний оказался за видеозаписи, опубликованный немецкими изданиями Spiegel и Suddeutsche Zeitung. СМИ сообщали, что Штрахе в июле 2017 года встретился на Ибице с якобы богатой россиянкой, которая предложила политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.