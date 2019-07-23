Бывшего сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии подозревают в уничтожении улик

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца уничтожил пять жестких дисков вскоре после того, как стало известно о скандале с бывшим вице-канцлером и лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе, говорится в расследовании австрийской газеты "Falter".

Журналисты издания ознакомились с документами и видеозаписями специализированной фирмы Reisswolf, куда обратился сотрудник Курца для уничтожения жестких дисков из кабинета канцлера.

По информации газеты, в середине мая в фирму Reisswolf обратился посетитель, назвавшийся Вальтером Майзингером. Директор фирмы Зигфрид Шмедлер сообщил журналистам, что "посетитель хотел убедиться, что все данные точно уничтожены, и просил сотрудников пропустить диски через шредер три раза". Шмедлер говорит, что Майзингер также захотел взять с собой остатки уже уничтоженных жестких дисков.

Когда фирма не получила платеж по счету, сотрудники Reisswolf позвонили по номеру, указанному Майзингером. Оказалось, что номер принадлежит Арно М. - руководителю по работе с соцсетями в ведомстве бывшего канцлера.

В прошлую субботу австрийская газета Kurier сообщила об уничтожении одного жесткого диска сотрудником АПС.

Курц накануне заявил журналистам, что "при смене правительства ноутбуки и мобильные телефоны подлежат возврату", при этом уничтожение данных является "абсолютно нормальной процедурой". Он также отметил, что был уничтожен всего один жесткий диск.

Бюро канцлера Австрии Бригитте Бирляйн также сообщило в минувший понедельник, что уничтожение данных, "не подлежащих для хранения в федеральном архиве", является "обычной практикой при смене правительства". В то же время Бирляйн поручила провести внутреннюю проверку в связи с инцидентом.

По информации немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, в настоящее время прокуратура Австрии проводит проверку, не были ли вместе с жесткими дисками уничтожены улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе.

Полиция уже приступила к разбирательству в отношении Арно М.