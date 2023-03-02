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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Пожар оставил половину Аргентины без электричества

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Аргентине пожар на пастбище вывел из строя АЭС Atucha I, и в результате больше 20 млн потребителей днем в среду остались без света, пишет La Nacion. Вечером электроснабжение страны по большей части было восстановлено.

По предварительной версии, днем 1 марта на фоне жаркой и сухой погоды случился пожар на пастбищах на северо-западе страны. Из-за пожара загорелись три высоковольтные линии электропередачи. Пожар вызвал отключение работы АЭС Atucha I, в системе энергоснабжения возник дисбаланс спроса и предложения, и около 16:00 среды начались массовые отключения, рассказали изданию чиновники.

Без света остался Буэнос-Айрес с окрестностями и еще 11 провинций. По подсчетам Минэнерго, были отключены около 6 млн домохозяйств или 20 млн человек, что близко к 40% от общего числа потребителей. После 20:00 энергоснабжение потребителей было частично восстановлено.

Аргентина Буэнос-Айрес Atucha I
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