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Песков не стал комментировать возможность встречи Путина и Мэй в Осаке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Никакой конкретной информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй "на полях" предстоящего саммита G20 в Осаке нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никакой информации на этот счет нет, и я не могу это как-то прокомментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможной встречу Путина и Мэй "на полях" саммита в Осаке.

В понедельник в СМИ появилась информация, что Лондон намерен разморозить отношения с Москвой, и рассматривается возможность встречи президента России и премьер-министра Великобритании в Осаке.

"Вы знаете, что у президента были встречи с представителями британского бизнеса, и на этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса - и российского, и британского", - сказал Песков.

Такое обсуждение, добавил он, на встречах имело место. "Но ничего конкретного о возможной встрече я сказать не могу", - сказал Песков.

Владимир Путин Тереза Мэй Дмитрий Песков

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