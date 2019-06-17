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Великобритания и Россия организуют встречу Мэй и Путина на саммите G20

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня, которая должна послужить налаживанию отношений между двумя странами, сообщила The Guardian.

"Великобритания и Россия рассматривают возможности оттепели в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца", - отмечает издание.

Подчеркивается, что "ни одна встреча двух лидеров не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима".

Газета подчеркивает, что данное международное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра.

"Если бы встреча состоялась, это была бы первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в марте прошлого года - эпизод, который привел к высылке 23 российских дипломатов Великобританией, за которой последовала высылка аналогичного числа британских дипломатов из России", - уточняет The Guardian.

По данным издания, высылка британских дипломатов серьезно подорвала способность Великобритании анализировать ситуацию в России.

Лондон не ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за эпизод со Скрипалем или позволит двум агентам ГРУ быть экстрадированными для суда в Великобритании. Однако, отмечает газета, признание того, что подобные инциденты не повторятся, может быть достаточным для вывода российско-британских отношений из" глубокой заморозки".

"Британии нужна уверенность, что Россия сделала правильные выводы из этого эпизода", - отмечает газета.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Россия Великобритания Владимир Путин Тереза Мэй

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