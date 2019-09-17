США перебросили на базу Фэрфорд в Англии еще один бомбардировщик-носитель ядерного оружия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Еще один бомбардировщик B-52H Startofortress ВВС, способный нести ядерное оружие, во вторник прибыл на передовую авиабазу американской стратегической авиации Фэрфорд в Англии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, ВВС США перевели бомбардировщик B-52H в Фэрфорд с авиабазы Милденхолл в Великобритании, где он находился в течение трех месяцев после неудачного полета к границам России на Черном море.

Как сообщал "Интерфакс", в июне этот самолет совершил вынужденную посадку в Англии из-за отказа двух из восьми двигателей. В паре с аналогичным бомбардировщиком ВВС США он должен был совершить полет вблизи Крыма, но в последний момент развернулся над Балканами и взял курс на Англию из-за технических проблем.

С учетом перебазирования самолета в настоящее время на передовой авиабазе стратегической авиации США Фэрфорд в Европе теперь размещены три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit и два B-52H Stratoforttress.

В марте нынешнего года ВВС США временно перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. Они совершили серию тренировочных полетов вблизи границ России в регионе Балтики.

В понедельник B-52H выполнил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане. Американский бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил полет вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135.