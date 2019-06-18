Поиск

США направят еще 1000 военных на Ближний Восток на фоне проблем с Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, однако не хочет конфликта с Ираном, заявил во вторник и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Я разрешил перебросить примерно тысячу дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN. Это заявление сделано на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Шанахан заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

Он пояснил, что переброска войск позволит обеспечить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных США, а также поможет защитить американские национальные интересы.

В случае необходимости, подчеркнул Шанахан, США могут в дальнейшем принимать дополнительные решения по масштабам военного присутствия в ближневосточном регионе.

Он также заверил, что приписываемые Вашингтоном Ирану атаки на суда в районе Ормузского пролива наглядно показывают, что военным США в регионе действительно может что-то угрожать.

США Иран

Новости

Экс-президент Египта Мурси скончался от сердечного приступа

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Семья Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

Вскрытие показало, что найденная мертвой в Испании девочка из России была убита

Что произошло за день: понедельник, 17 июня

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

В Египте сообщили о смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

Airbus анонсировал создание сверхдальнего самолета A321XLR

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ

В Кремле увидели признаки кибервойны в возможных кибератаках США на РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');