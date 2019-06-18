Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано близ Новой Зеландии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане в 949 км северо-восточнее города Торанга на Северном острове в Новой Зеландии, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:53 по Москве в понедельник (в 04:53 по новозеландскому времени во вторник) землетрясения имел координаты -30.98 градуса южной широты и -177.44 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, в воскресенье и понедельник в этом же районе было зарегистрировано несколько землетрясений магнитудой от 5,7 до 6,3.