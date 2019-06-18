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Число жертв землетрясения в Китае выросло до 12

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения в китайской провинции Сычуань выросло 12 человек, количество пострадавших увеличилось до 134, сообщает шанхайское издание The Paper.

Ранее сообщалось о 11 погибших и 122 пострадавших. Первый толчок магнитудой 6 был зафиксирован в 22:55 понедельника по местному времени (17:55 по Москве), за ним последовал второй толчок магнитудой 5,3.

Позже в этом районе зафиксированы 68 афтершоков.

По поступающей информации, полностью или частично разрушено значительное число домов, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.

В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска, возможно, остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуани и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.

Самое разрушительное землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани в 2008 году, тогда погибли или пропали без вести, по официальным данным, более 87 тыс. человек.

Китай

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