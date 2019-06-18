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В Японии объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 6,8

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, сообщает агентство "Киодо".

Объявлено предупреждение о риске формирования цунами. Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для префектуры Ниигата, соседних с ней префектур Ямагата и Исикава, а также острова Садо.

Ожидается, что до всех этих частей Японии, кроме Исикавы, "неизбежно" доберутся волны цунами, сообщает метеорологическая служба. При этом, согласно прогнозам, удар стихии все же будет несильным: угрозы серьезных разрушений нет.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, сообщает метеорологическое агентство. Землетрясение произошло в 22:22 по местному времени (16:22 мск).

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

Япония

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