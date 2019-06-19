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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 15 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 15 человек получили ранения после землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в северо-восточном регионе Японии поздно вечером во вторник, сообщила газета "Йомиури Шимбун".

По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, девять человек получили ранения в Ямагате, четыре в Ниигате и по одному в префектурах Мияги и Исикава.

Метеорологическое агентство Японии предупредило о потенциальных оползнях и обрушении домов, а также заявило, что на следующей неделе в префектурах Ямагата и Ниигата может произойти больше землетрясений подобного уровня.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов префектуры Ямагата во вторник в 22:22 по местному времени (16:22 по Москве). Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 вблизи города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами, но через несколько часов оно было отменено.

Власти Японии сообщили, что землетрясение не вызвало проблем на японских АЭС. Однако в результате подземных толчков прекратило работать электричество в 10 тыс. домов в Ямагате и Ниигате, также остановлены высокоскоростные поезда на ряде маршрутов, перекрыты несколько шоссе.

Авиакомпании страны, в свою очередь, заявили, что землетрясение не повлияет на полеты в пострадавший регион и из него в среду.

Япония

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