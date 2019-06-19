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Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Зеленский будет предотвращать дефолт, Платини освободили после допроса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Зеленский исключил дефолт на Украине. Президент Украины заручился поддержкой МВФ и европейских банков. Он встречался с представителями немецкого бизнеса, чтобы договориться об инвестициях.

– МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS. Российские вузы увеличили свое представительство в рейтинге. Кроме того, Новосибирский государственный университет впервые обогнал Санкт-Петербургский государственный университет.

– Мишеля Платини освободили из-под стражи. Полиция допросила бывшего президента УЕФА по делу о выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира-2022 по футболу. По версии следствия, при голосовании имел место сговор.

– Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата. Одно из них было передано еще в мае. Отношения между странами в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском проливе.

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