Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские граждане не пострадали при землетрясении в Японии, сообщает в среду генконсульство РФ в Ниигате.

"По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших от землетрясения 18 июня. Продолжаем отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

Как отмечают в дипмиссии, Метеослужба Японии предупреждает об угрозе повторных землетрясений в ближайшие два-три дня, а также угрозе оползней.

Вечером во вторник по местному времени на территории префектур Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 14 км. Местная метеорологическая служба предупредила о возможности цунами.

Российское консульство сообщает со ссылкой на данные японских властей, что есть раненные из числа местных жителей. Сведений о серьезных разрушениях не поступало. Известно, что в некоторых домах было отключено электричество.