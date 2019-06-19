Поиск

Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские граждане не пострадали при землетрясении в Японии, сообщает в среду генконсульство РФ в Ниигате.

"По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших от землетрясения 18 июня. Продолжаем отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

Как отмечают в дипмиссии, Метеослужба Японии предупреждает об угрозе повторных землетрясений в ближайшие два-три дня, а также угрозе оползней.

Вечером во вторник по местному времени на территории префектур Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 14 км. Местная метеорологическая служба предупредила о возможности цунами.

Российское консульство сообщает со ссылкой на данные японских властей, что есть раненные из числа местных жителей. Сведений о серьезных разрушениях не поступало. Известно, что в некоторых домах было отключено электричество.

Япония

Новости по теме

Новости

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

СБ ООН отложил рассмотрение нарушений санкционного режима Северной Кореей

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 15 человек

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS

Украинский канал "Прямой" не будут продавать соратнику Медведчука

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');