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США перебросят на Ближний Восток ЗРК Patriot, истребители, самолеты-разведчики

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Военное командование США в рамках плана по отправке 1 тыс. военнослужащих в качестве подкрепления на Ближний Восток перебросят в этот регион, в частности, ЗРК Patriot, сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона.

В частности, планируется перебросить дивизион ЗРК Patriot, "пилотируемые и беспилотные" самолеты-разведчики, истребители.

В Пентагоне подчеркивают, что не стремятся к конфликту с Ираном, но будут готовы защищать интересы США в ближневосточном регионе.

18 июня стало известно, что американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Бывший и.о. главы Пентагона заверил, что США "не стремятся к конфликту с Ираном".

США Иран Пентагон

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