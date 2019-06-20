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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Гражданин США, Ирландии и Канады находится в СИЗО с конца декабря

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Суд отклонил апелляцию его защиты, которая просила отпустить его под домашний арест или залог, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Заседание прошло в закрытом режиме, дело Уилана засекречено.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, с тех пор он находится под стражей.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилана обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб, у него изъяли флэшку с информацией, составляющей гостайну. Американец был уверен, что на носителе были личные сведения о его предыдущих поездках в Россию, но изучить их он не успел, отмечал адвокат. Вину он не признает.

Пол Уилан ФСБ Мосгорсуд

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