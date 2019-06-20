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Джонсон и Хант стали финалистами борьбы за пост лидера британских консерваторов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант продолжат борьбу за руководство Консервативной партией Великобритании, объявили в четверг в парламенте страны.

По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов Джонсон в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке, набрав 160 голосов. Хант получил 77 голосов.

Третий участник состязания, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и выбыл из дальнейшей борьбы.

На пятом этапе выборов проголосовали все 313 консерваторов в Палате общин, один из бюллетеней оказался испорчен.

После оглашения результатов, Борис Джонсон поблагодарил своих сторонников и пообещал в ходе предвыборной кампании раскрыть свои планы по Brexit. "Я очень польщен тем, что смог набрать более 50% голосов на состоявшемся голосовании. Спасибо всем за поддержку! Я с нетерпением жду поездки по Великобритании, чтобы представить свои планы по реализации Brexit, объединению нашей страны и созданию яркого будущего для нас всех", - написал в твиттере Джонсон.

Хант, в свою очередь, отметил, что на нем теперь лежит большая ответственность. "Я не самый популярный кандидат, но в политике происходят такие сюрпризы, как сегодня. Я не сомневаюсь в той ответственности, которая лежит на моих плечах: показать партии, как мы придем к Brexit, а не к выборам", - написал в твиттере Хант.

Последним этапом голосования должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов начнется 22 июня и завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте свою бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

Ожидается, что результаты голосования станут известны на неделе, начинающейся 22 июля.

Изначально за пост лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра Великобритании, боролись 10 кандидатов. Среди них был министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб и глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Мэй также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

Великобритания Джереми Хант Борис Джонсон

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