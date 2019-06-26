В Молдавии суд отказался объявить в розыск мужа Жасмин по делу о краже $1 млрд

Суд отказался принимать это решение из-за отсутствия в зале бизнесмена и его адвокатов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии отклонил требование прокуратуры заочно арестовать и объявить в международный розыск бизнесмена и депутата парламента Илана Шора (мужа российской певицы Жасмин). Об этом заявили в апелляционной палате города Кагул. Шор проходит по делу о выводе из банковской системы Молдавии суммы, эквивалентной 20% ВВП страны.

"Решение суда не было принято в связи с отсутствием на заседании адвокатов политика и самого обвиняемого. Следующее заседание суда состоится через три недели", - сообщили в суде.

Ранее о намерении добиться международного розыска Шора заявила прокурор Андриана Бецишор, которая ведет его дело. Шор покинул страну 14 июня после окончательной смены власти. По словам прокурора, о нарушил подписку о невыезде, под которой находился как фигурант дела, осужденный в первой инстанции. Она добавила, что добилась ареста имущества бизнесмена.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила в среду, что перед судом должен предстать не только Шор, но и Бецишор, поскольку она на протяжении почти пяти лет оставляла бизнесмена на свободе. "В это время он тратил украденные у народа деньги, потому что именно так приказал этому прокурору его начальник, олигарх Владимир Плахотнюк. Также прокурор тянула до сегодняшнего дня с принятием решения об изъятии имущества Шора и запросом об ордере на его арест. Адриана Бецишор не только должна в срочном порядке покинуть прокуратуру, но и должна предстать перед судом за нанесение ущерба государству после ее запоздалых решений и за расследование дел по политическому заказу", - считает Санду.

Шор ранее возглавлял совет директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также был акционером этого банка и двух других - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, что составляет более 20% ВВП Молдавии.

Уголовное дело по факту вывода средств возбудили а 2015 году. По версии следствия, деньги были выведены из банков через выдачу "заведомо невозвратных" кредитов.

Шор стал фигурантом дела, в мае его поместили под домашний арест. В июне 2015 года он в условиях домашнего ареста зарегистрировался кандидатом в мэры города Оргеев. Его освободили, и он выиграл выборы. В октябре 2015 года Шор написал явку с повинной и дал показания на бывшего премьер-министра Влада Филата, обвинив его в коррупции. В 2016 году суд приговорил Филата к девяти годам лишения свободы.

В 2017 году самого Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы, но он остался на свободе, так как приговор считается вступившим в силу только после рассмотрения в Апелляционной палате Молдавии. Апелляционная палата Кагула регулярно откладывала рассмотрение его дела и так и не начала процесс. За это время Шор создал партию своего имени и стал депутатом парламента.