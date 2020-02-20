Российский бизнесмен продаст акции компании-концессионера аэропорта Кишинева

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Андрей Гончаренко заявил, что продаст приобретенные в декабре акции компании Avia Invest, которая на правах концессии владеет аэропортом Кишинева. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Гончаренко напомнил, что принял предложение стать акционером компании, чтобы "обеспечить успешное функционирование и развитие этого важного для Молдовы актива".

"Однако в свете планов властей создать общенациональную компанию "Аэропорты Молдовы" такие намерения утратили актуальность", - добавил он.

Бизнесмен пообещал до продажи актива выполнять все свои обязательства, связанные с аэропортам, и предложил вложить инвестиции в другие перспективные проекты страны.

Гончаренко также опроверг утверждения о том, что его шантажировали молдавские власти, а президент Молдавии Игорь Додон требовал у него $50 млн, чтобы отказаться от решения расторгнуть договор о концессии аэропорта. Об этом 18 февраля заявил политик, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Гончаренко обвинил политика в клевете и покушении на его деловую репутацию и потребовал, чтобы власти пресекли эти нарушения.

Аэропорт Кишинева был сдан в концессию компании Avia Invest 7 августа 2013 года. В течение следующих трех лет в компании трижды сменились собственники. По условиям соглашения, аэропорт сдан в концессию сроком на 49 лет с отчислениями в размере 1% от доходов и с инвестициями 244,2 млн евро. Банковскую гарантию выдал Unibank - один из трех банков, замешанных в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

В 2015 году Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) поставила под сомнение законность действий Avia Invest, констатировав, что "финансовые средства взяты из денег проблемных банков, которыми управляет бизнесмен Илан Шор". Было возбуждено уголовное дело, однако за четыре года расследование по этому делу так и не продвинулось. До сих пор Шор контролировал и компанию Avia Invest. В середине июня, после смены власти в Молдавии Шор скрылся, несмотря на то, что находился под подпиской о невыезде.

После этого он начал продавать свои активы.

29 августа компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd сообщила, что закрыла сделку по покупке 95% Avia Invest. Президент Молдавии Додон пообещал, что будет добиваться расторжения контракта о сдаче в концессию аэропорта. Правительство оспорило этот договор в суде.

В конце декабря стало известно, что NR Investments Limited "отказалась от участия в Avia Invest". Новым собственником компании стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Гончаренко. Додон отмечал, что это решение "не было согласованы с молдавскими властями".