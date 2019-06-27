Поиск

Опрос показал, что более 50% американцев не одобряют работу Трампа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - 45% зарегистрированных американских избирателей относятся одобрительно к деятельности президента США Дональда Трампа, а 55% - отрицательно, свидетельствуют данные опроса общественного мнения газеты The Hill и компании HarrisX.

При этом, опрос выявил разброс мнений среди мужчин и женщин: так, 52% опрошенных мужчин считают заслуживающей похвалы работу Трампа, и лишь 38% женщин полагают так же.

Кроме того, более молодые избиратели относятся критичнее к деятельности Трампа: лишь 35% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет положительно отзывались о президенте США, но в возрастной группе от 35 до 49 лет таковых оказалось 46%, а в группе от 50 до 64 - 47%.

The Hill отмечает, что среди людей, одобряющих деятельность Трампа, наблюдаются колебания относительно степени поддержки президента; в то же время отрицательные настроения у противников Трампа проявляются более определенно.

Опрос проходил 25 - 26 июня, в нем участвовали 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность составила примерно 3,1 процентных пункта.

Дональд Трамп США

Новости

Путин призвал мировое сообщество подумать о гарантиях безопасности КНДР

Путин заявил об отсутствии российских войск в Венесуэле

Убийство Бориса Немцова

ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова

Конфликт в Керченском проливе

Климкин проигнорировал Зеленского при ответе России по украинским морякам

Климкин проигнорировал Зеленского при ответе России по украинским морякам

Nike ограничила продажу кроссовок в Китае

Nike ограничила продажу кроссовок в Китае

Россияне не увидят полное затмение Солнца 2 июля

Россияне не увидят полное затмение Солнца 2 июля
Конфликт в Керченском проливе

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

Президент Туниса умер в возрасте 92-х лет

Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года

Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Суд отказался арестовать депутата, обвиненного в организации беспорядков в Тбилиси

Суд отказался арестовать депутата, обвиненного в организации беспорядков в Тбилиси
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');