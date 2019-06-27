Опрос показал, что более 50% американцев не одобряют работу Трампа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - 45% зарегистрированных американских избирателей относятся одобрительно к деятельности президента США Дональда Трампа, а 55% - отрицательно, свидетельствуют данные опроса общественного мнения газеты The Hill и компании HarrisX.

При этом, опрос выявил разброс мнений среди мужчин и женщин: так, 52% опрошенных мужчин считают заслуживающей похвалы работу Трампа, и лишь 38% женщин полагают так же.

Кроме того, более молодые избиратели относятся критичнее к деятельности Трампа: лишь 35% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет положительно отзывались о президенте США, но в возрастной группе от 35 до 49 лет таковых оказалось 46%, а в группе от 50 до 64 - 47%.

The Hill отмечает, что среди людей, одобряющих деятельность Трампа, наблюдаются колебания относительно степени поддержки президента; в то же время отрицательные настроения у противников Трампа проявляются более определенно.

Опрос проходил 25 - 26 июня, в нем участвовали 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность составила примерно 3,1 процентных пункта.