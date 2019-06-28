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В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Переговоры лидеров длились почти полтора часа.

Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 по Москве), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.

Владимир Путин Дональд Траммп Осака G20

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