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Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.

Лидеры в перерыве между заседаниями, как и было запланировано, начали переговоры. Российская сторона отводит на встречу по программе час. Согласно же программе американской стороны на встречу отведено полтора часа.

Трамп заявил, что надеется на "отличный результат" переговоров с президентом России, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли и протекционизма. По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами". "Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - сказал Трамп.

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки". "Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.

Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе. По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов.

Путин и Трамп начали встречу практически без задержки. Когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.

С российской стороны в переговорах Путина и Трампа участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В американскую делегацию входят госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэйни, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее президенты России и США вместе пришли на церемонию фотографирования участников саммита. Путин и Трамп подошли вместе к подиуму для фотографирования, перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

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