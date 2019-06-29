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Япония облегчит с сентября визовый режим для бизнесменов и студентов из России

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Визовый режим для посещения Японии осенью будет облегчен для российских бизнесменов и студентов, сообщил премьер страны Синдзо Абэ.

"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов. Это специальная мера для России", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в субботу.

Кроме того, в рамках развития двусторонних отношений будет облегчен режим получения студенческих виз. "Принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России с целью расширения контактов между молодежью, на плечах которой - будущее двусторонних отношений", - отметил Абэ.

Кроме того, премьер Японии рассказал, что согласовал с Путиным посещение бывшими японскими жителями Южный Курил мест захоронений их родственников в августе или сентябре этого года.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ провели встречу в рамках саммита "двадцатки" в Осаке.

Япония Россия Синдзо Абэ

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