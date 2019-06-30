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В Эстонии заявили о необходимости приостановить членство в Совете Европы

В Эстонии заявили о необходимости приостановить членство в Совете Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) заявил, что в связи с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий делегации России следует вынести на голосование в парламенте вопрос о дальнейшем участии Эстонии в работе Совета Европы.

"Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или приостановить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, но и депутаты парламента", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE, которое провело в воскресенье свое заседание в городе Пярну.

По мнению консерваторов, "Право голоса России в Совете Европы было восстановлено под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ в отношении Крыма и Украины, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы".

На это решение Эстония не должна реагировать символически, подчеркивают консерваторы.

Консервативная народная партия является правящей партией, которой в правительстве принадлежит 5 министерских портфелей из 15. В парламенте у нее 19 депутатских мест из 101.

В то же время в четверг председатель ведущей правящей партии Центра, премьер-министр Юри Ратас сказал на пресс-конференции, что Эстонии не следует выходить из Совета Европы.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Эстония Совет Европы Россия

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