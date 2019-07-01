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Самолет из Кельна со сломанным шасси экстренно сел в аэропорту Тель-Авива

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вылетевший из Кельна самолет авиакомпании Electra Air, у которого оказалось повреждено шасси, экстренно сел в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает в понедельник газета Times of Israel.

Посадка прошла благополучно, никто из экипажа и 152 пассажиров, находившихся на борту Boeing 737, не пострадал.

В ожидании экстренной посадки в аэропорту был объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Приземления ждали больше 100 машин скорой помощи, все другие посадки и взлеты были отложены.

Тель-Авив

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