Лукашенко пригрозил уклонистам от армии попросить помощи у России или НАТО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если белорусы не хотят служить в армии, он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ. Об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - сказал он.

"Если мы сильно попросим, они (НАТО - ИФ) нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Помощь от России Лукашенко тоже принимать не хочет.

"Мы можем попросить, чтобы они (Россия - ИФ) нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал глава государства.