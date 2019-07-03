Китайская пресса оценила беспорядки в Гонконге

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Беспорядки и погромы в Гонконге в ходе протестных манифестаций, противостояние с силами правопорядка могут оказать негативное влияние на имидж города как финансово-экономического центра и отразиться на его экономическом развитии, пишет центральная китайская газета "Жэньминь жибао".

"Неудивительно, что по некоторым вопросам существуют разногласия и даже серьезные споры. Однако если мы попадем в водоворот "сверхполитизации" и будем искусственно формировать раскол и оппозицию, это не только не будет служить достижению какой-либо цели, но и серьезно затруднит экономическое и социальное развитие", - пишет издание в редакционной статье в среду.

В Пекине произошедшие беспорядки в Гонконге называют "неприкрытым вызовом" модели "одна страна, две системы", в соответствии с которой бывшая колония Великобритании была передана Китаю.

"Жэньминь жибао" отмечает, что верховенство закона не означает, что небольшой группе экстремистов должно быть позволено совершать уголовные преступления, которые подрывают репутацию Гонконга как международного делового центра.

В минувший вторник центральное правительство Китая осудило действия по захвату и нанесению ущерба зданию законодательного собрания Гонконга и заявило, что поддерживает городские власти в проведении расследования и привлечении вандалов к уголовной ответственности за эти действия.

"Эти незаконные действия попирают верховенство закона в Гонконге, подрывают социальный порядок Гонконга и наносят ущерб фундаментальным интересам Гонконга", - говорится в заявлении представителя Управления по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР, обнародованном во вторник.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации были приурочены к годовщине возвращения Великобританией Китаю Гонконга 1 июля 1997 года, который получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее штурмом заняли участники протестов.

Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.