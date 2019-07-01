В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает британское телевидение.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz — BBC News (World) (@BBCWorld) 1 июля 2019 г.

Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник. Участники протестных акций разбили стекла и нанесли граффити с различными лозунгами на стены.

Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, люди вышли на улицы и перекрыли несколько магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать материковой части Китая укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

В Пекине в понедельник заявили, что никакое иностранное государство, в частности Великобритания, не имеет права вмешиваться в дела Гонконга.