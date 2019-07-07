В Гонконге возобновилась акция протеста

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч активистов вышли на акцию протеста против поправок к закону об экстрадиции, сообщает в воскресенье The Washington Post.

По данным издания, протестующие собрались в районе Чимсачёй (Цим-Ша-Цуй), популярном среди китайских туристов. Здесь расположена железнодорожная станция Западный Коулун, соединяющая Гонконг с основными территориями Китая.

Участники акции раздают туристам газеты и листовки, в которых рассказывается о протестном движении в Гонконге. Это объясняется тем, что у жителей материкового Китая нет доступа к информации о протестах из-за цензуры.

Акция согласована с властями. Полицейские ограничили доступ к железнодорожной станции: внутрь могут попасть только обладатели билетов.

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.