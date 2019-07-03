Поиск

Восемь жителей Гонконга арестованы за публикацию личных данных полицейских

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Гонконге арестованы восемь человек за распространение в интернете личных данных полицейских, сообщает в среду агентство Associated Press.

В сети оказалась информация с удостоверений, а также домашние адреса сотрудников полиции. После этого в адрес их семей стали поступать угрозы.

Публикации были сделаны после массовых акций протеста в Гонконге 1 июля, в ходе которых демонстранты перекрыли ряд магистралей, а затем захватили Законодательное собрание. В ночь на вторник полиция восстановила контроль над зданием. Против демонстрантов применяли слезоточивый газ и дубинки.

Гонконг Китай

Новости по теме

Новости

В Турции за связи с ИГ задержали двух россиянок с девятью детьми

Путин приостановил участие России в ДРСМД

Путин приостановил участие России в ДРСМД

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Главой Европарламента избран итальянский социалист Давид-Мария Сассоли

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

The Guаrdian заявила об установке шпионского ПО на телефоны туристов на китайской границе

Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Дерипаска пересказал беседы с ФБР о Манафорте и возможном сговоре Трампа с Москвой

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей

Япония эвакуирует более 700 тысяч человек из-за сильных дождей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');