Восемь жителей Гонконга арестованы за публикацию личных данных полицейских

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Гонконге арестованы восемь человек за распространение в интернете личных данных полицейских, сообщает в среду агентство Associated Press.

В сети оказалась информация с удостоверений, а также домашние адреса сотрудников полиции. После этого в адрес их семей стали поступать угрозы.

Публикации были сделаны после массовых акций протеста в Гонконге 1 июля, в ходе которых демонстранты перекрыли ряд магистралей, а затем захватили Законодательное собрание. В ночь на вторник полиция восстановила контроль над зданием. Против демонстрантов применяли слезоточивый газ и дубинки.