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В Гонконге задержали 12 участников протестных акций

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга сообщила о задержании 12 человек, которые принимали участие в акциях протеста 1 июля, передает в среду агентство Associated Press.

По его данным, 11 мужчин и одна женщина задержаны по делу о "насильственных действиях" во время штурма Законодательного собрания. Их обвиняют, в частности, в препятствовании работе полицейских, организации незаконных собраний и владении оружием.

Между тем, в среду посол КНР в Великобритании Лю Сяомин предостерег Лондон от "дальнейшего вмешательства" в ситуацию с протестами Гонконга. Он призвал британскую сторону "уважать суверенитет, территориальную целостность и невмешательства во внутренние дела" Китая.

Его слова прозвучали после того, как глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае несоблюдения Объединенной китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей, а затем взяли штурмом здание Законодательного собрания. В ночь на вторник полиции удалось вернуть над ним контроль; в ход пошли дубинки и слезоточивый газ.

Гонконг

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