Демонстранты разрисовали граффити захваченное законодательное собрание Гонконга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участники протестных акций в Гонконге полностью взяли под контроль здание местного законодательного собрания, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Протестующие нанесли граффити с различными лозунгами на стены здания.

Demonstrators in hard hats yelled and chanted as they finally entered and then poured into the building"s legislative chamber.



One protester sprayed dark paint over the emblem of post-colonial Hong Kong #July1st #香港 #反送中 #七一 https://t.co/2Ujs5lXBQz pic.twitter.com/D0v47124Mo — Bloomberg (@business) 1 июля 2019 г.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у которых - белые и желтые каски. Одеты люди в желтые светоотражающие жилеты. Многие из них держат в руках зонтики.

При этом, по данным агентства, во избежание столкновений сотрудники спецподразделений полиции по борьбе с беспорядками практически не препятствовали попыткам протестующих проникнуть в здание.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".