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Демонстранты разрисовали граффити захваченное законодательное собрание Гонконга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участники протестных акций в Гонконге полностью взяли под контроль здание местного законодательного собрания, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Протестующие нанесли граффити с различными лозунгами на стены здания.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у которых - белые и желтые каски. Одеты люди в желтые светоотражающие жилеты. Многие из них держат в руках зонтики.

При этом, по данным агентства, во избежание столкновений сотрудники спецподразделений полиции по борьбе с беспорядками практически не препятствовали попыткам протестующих проникнуть в здание.

Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

Гонконг Китай

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