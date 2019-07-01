Демонстранты разрисовали граффити захваченное законодательное собрание Гонконга
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Участники протестных акций в Гонконге полностью взяли под контроль здание местного законодательного собрания, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Протестующие нанесли граффити с различными лозунгами на стены здания.
Demonstrators in hard hats yelled and chanted as they finally entered and then poured into the building"s legislative chamber.— Bloomberg (@business) 1 июля 2019 г.
One protester sprayed dark paint over the emblem of post-colonial Hong Kong #July1st #香港 #反送中 #七一 https://t.co/2Ujs5lXBQz pic.twitter.com/D0v47124Mo
На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у которых - белые и желтые каски. Одеты люди в желтые светоотражающие жилеты. Многие из них держат в руках зонтики.
При этом, по данным агентства, во избежание столкновений сотрудники спецподразделений полиции по борьбе с беспорядками практически не препятствовали попыткам протестующих проникнуть в здание.
Ранее городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного - высшего - уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.
Массовые демонстрации начались в Гонконге утром в понедельник, демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".