Tesla построила в Китае почти две тысячи суперзарядок для машин

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla построил в Китае более 1,7 тысяч устройств для быстрой зарядки машин, сообщает информагентство Хinhua.

С помощью суперзарядного устройства автомобиль можно полностью зарядить за один час.

Tesla также установила больше двух тысяч обычных автомобильных зарядок в городах и туристических объектах по всей стране. Таким образом, Tesla продолжает расширять зарядную сеть для своей продукции в Китае, который является ее крупнейшим зарубежным рынком.

Также Tesla на этой неделе запустила в КНР мобильное приложение, позволяющее клиентам записываться на сервисное обслуживание в онлайн-режиме.

В Китае у компании есть 48 магазинов и 89 сервисных центров.