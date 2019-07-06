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Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ Флориды

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные.

В результате взрыва ресторан был полностью разрушен, устоял лишь его металлический каркас. Кроме того, пострадали близлежащие здания. Куски бетона отлетали на 50 метров, металлические обломки - на 90 метров.

Местные пожарные уточняют, что в пиццерии взорвался газ.

AP приводит слова очевидца, который сообщил, что сначала подумал, что началась гроза и гремит гром. Но затем здание затрясло, предметы начали падать. "Когда я выглянул в окно, там словно начался конец света", - сказал собеседник агентства.

США Флорида

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