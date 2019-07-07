Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве во Флориде

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в США проверяет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших при взрыве газа около торгового центра во Флориде, сообщает Консульский отдел Посольства РФ в США в фейсбуке.

Соответствующую информацию дипломаты запросили у госдепартамента США.

Сильный взрыв произошел в субботу в торговом центре в американском городе Плантейшен (штат Флорида). Предполагается, что речь идёт о взрыве газа.

Associated Press сообщает со ссылкой на полицию о 20 пострадавших.