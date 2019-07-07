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Досрочные парламентские выборы начались в Греции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.

Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов 26 мая объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Как считают наблюдатели, большие шансы на победу на начавшихся выборах имеет консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.

Греция

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