Досрочные парламентские выборы начались в Греции
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.
Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов 26 мая объявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Как считают наблюдатели, большие шансы на победу на начавшихся выборах имеет консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.