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Первые данные экзитполов показали лидерство оппозиции на выборах в парламент Греции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На проходящих в Греции досрочных парламентских выборах оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на 10% опережает правящую партию Греции САРИЗА, свидетельствуют данные экзитполов.

Это дает основание предполагать, что оппозиция может завоевать абсолютное большинство мест в 300-местном греческом парламенте.

Премьер Греции Алексис Ципрас заявил на избирательном участке после голосования, что выборы являются "решающей битвой".

Досрочные выборы в парламент Греции начались в воскресенье.

Ранее парламент был распущен после того, как правящий блок во главе с партией САРИЗА потерпел поражение на выборах в Европарламент в мае текущего года. О проведении досрочных выборов Ципрас заявил 26 мая.

Как считают наблюдатели, большие шансы на успех на проходящих выборах имеет "Новая демократия" Мицотакиса, которая уже одержала победу на прошедших в июне выборах в региональные и местные органы власти.

Греция Новая демократия Сариза Алексис Ципрас

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