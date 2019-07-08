В Киеве заявили о начале передачи Нидерландам материалов дела об MH17

Минюсты двух стран два года назад договорились о сотрудничестве по этому делу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Нидерланды начали принимать у Украины материалы уголовного дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком 17 июля 2014 года. Об этом в фейсбуке сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

Соглашение о сотрудничестве в этом расследовании министерства юстиции Украины и Нидерландов подписали в 2017 году. 9 марта 2020 года в Нидерландах начнется суд по этому делу, напомнил Петухов.

19 июня 2019 года международная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии, назвала имена четырех подозреваемых в причастности к крушению рейса МН17 в Донбассе. Это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Добиваться их экстрадиции прокуратура Нидерландов не будет, но надеется привлечь их к ответственности.

Следствие считает, что самолет сбили ненамеренно из российской установки "Бук", которую доставили в Донбасс через границу. В Москве причастность российских военных и государства к этой катастрофе отрицают. Президент Владимир Путин на следующий день заявил, что тезисы следственной группы были бездоказательными, что у России есть своя версия случившегося и что власти Украины летом 2014 года не закрыли небо над зоной боевых действий для гражданской авиации.