Оппозиция Венесуэлы сообщила о скором возобновлении переговоров с властями

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо во вторник заявил о скором возобновлении переговоров с делегацией, представляющей президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает агентство Associated Press.

По словам Веккьо, стороны приступят к переговорам уже на этой неделе. Однако конкретной даты и места, где пройдет эта встреча, он не привел.

Представитель лидера венесуэльской оппозиции в США выразил надежду, что эти переговоры помогут разрешить кризис в стране до конца года.

Веккьо возложил ответственность за создавшуюся в стране ситуацию на Мадуро и призвал его покинуть свой пост. Он добавил, что Мадуро "препятствует миру" в Венесуэле.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров с правительством Мадуро в рамках усилий по урегулированию политического кризиса в стране.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.