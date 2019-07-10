Более 40 человек госпитализированы из-за утечки газа в канадском отеле
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 46 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в отеле в канадском городе Виннипег, сообщает во вторник издание Standard.
Как рассказали в пожарной службе города, 15 человек находятся в критическом состоянии.
В отеле находились 52 человека, включая постояльцев и персонал.
Компания Manitoba Hydro, обсулживающая газовое оборудование в гостинице, временно отключила подачу газа и занимается вентилированием помещений.