Поиск

Более 40 человек госпитализированы из-за утечки газа в канадском отеле

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - 46 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в отеле в канадском городе Виннипег, сообщает во вторник издание Standard.

Как рассказали в пожарной службе города, 15 человек находятся в критическом состоянии.

В отеле находились 52 человека, включая постояльцев и персонал.

Компания Manitoba Hydro, обсулживающая газовое оборудование в гостинице, временно отключила подачу газа и занимается вентилированием помещений.

Канада

Новости по теме

Новости

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Проект документа взаимного признания виз Белоруссии и России ждет подписания

Четверо человек на Елисейских полях лишились люксовых наручных часов

Норвегия зафиксировала утечку радиации на затонувшей подлодке "Комсомолец"

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

В Киеве против готовившего телемост с Россией канала возбудили дело о финансировании терроризма

Власти Парижа объявили о чрезвычайной ситуации с климатом

Лавров признал право на существование за идеей Зеленского о саммите по Донбассу

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Лукашенко опроверг слухи о тайных переговорах с Путиным на Валааме

Госдума обратилась к правительству с призывом ввести санкции против Грузии

Египет попросил Интерпол помочь в поиске проданного через Christie's бюста Тутанхамона

Египет попросил Интерпол помочь в поиске проданного через Christie’s бюста Тутанхамона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');