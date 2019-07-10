Facebook собрался к 2024 году набрать в штат побольше женщин и негров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американская Facebook задалась целью к 2024 году вдвое увеличить число женщин, негров и испанцев в своем штате по всему миру, говорится в ежегодном отчете компании о гендерном и этническом разнообразии, опубликованном во вторник.

"Мы представляем себе компанию, штат которой спустя пять лет будет как минимум на 50% состоять из женщин, афроамериканцев, испанцев, коренных американцев, жителей островов Тихого океана, представителей двух и более этнических групп, людей с ограниченными возможностями и ветеранов", - говорится в докладе.

В данный момент женщины составляют 37% от общего числа сотрудников Facebook, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 36%, а в 2014 году - 31%.

При этом количество женщин на руководящих постах увеличилось до 32,6% по сравнению с 30% в прошлом году.

Доля афроамериканцев и испанцев в штате Facebook выросла до 3,8% и 5,2% соответственно по сравнению с 3,5% и 4,9% соответственно годом ранее.