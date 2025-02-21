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Citi отказался от принципов гендерного и этнического разнообразия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк Citigroup Inc. сворачивает свою политику в отношении гендерного и этнического разнообразия сотрудников, став последней крупной американской компанией, отступившей от целей по содействию большей инклюзивности, пишет Financial Times.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США усилило негативную реакцию на вопросы разнообразия, равенства и инклюзивности, заставив компании отказаться от целей, которые они поставили всего несколько лет назад.

Главный исполнительный директор Citi Джейн Фрейзер написала в служебной записке для сотрудников, что банк больше не будет ставить амбициозные цели по составу персонала, если только это не требуется местным законодательством, а также не будет требовать "разнообразия в списках кандидатов и групп интервьюеров".

В рамках объявленных изменений Citi также меняет название своей команды "Разнообразие, равенство, инклюзивность и управление талантами" на "Управление талантами и вовлеченность". Фрейзер отметила, что эти изменения последовали за событиями, произошедшими "во всех учреждениях США".

В 2022 году банк установил для себя цель, согласно которой на должностях от помощников вице-президентов до управляющих директоров должны работать не менее 43,5% женщин, 11,5% чернокожих и 16% латиноамериканцев.

Citi, в котором работает около 230 тысяч сотрудников по всему миру, присоединился к списку корпоративных гигантов, таких как Accenture и Walt Disney Co., которые сократили инициативы по разнообразию сотрудников после победы Трампа на выборах.

Программы DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность) существуют в корпоративной Америке уже несколько десятилетий, но инициатива набрала обороты в 2020 году после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Критики утверждают, что эти программы отдают приоритет демографическим факторам, а не заслугам при назначении на должности.

Accenture Citigroup Walt Disney США Джейн Фрейзер
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