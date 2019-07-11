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В Мексике сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла в среду с конвейера сошел последний автомобиль модели VW Beetle ("Жук").

Под бурные аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи серебристо-голубая машина проехала несколько десятков метров. Последний "Жук" не поступит в продажу - его передадут в музей.

VW Beetle ведет свою историю с 1938 года и считается самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции. За это время было произведено больше 21,5 млн "Жуков".

С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия - New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.

Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки.

Мексика Volkswagen

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