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Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича

Суд ЕС отменил старые санкции против Януковича
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Суд Европейского Союза в четверг частично отменил санкции ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына и некоторых соратников.

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Суд принял это решение, рассмотрев жалобы самого Януковича, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генепрокурора Виктора Пшонки с сыном и экс-главы администрации президента Андрея Клюева.

Все они впервые попали в черный список ЕС, который предполагает замораживание счетов, в 2014 году - на том основании, что на Украине против них расследовались уголовные дела о растрате госсредств и незаконном выводе денег за границу.

Позже решение о замораживании их счетов неоднократно продлевалось.

Последнее решение Европейского суда касается санкций, продленных Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. При этом санкции, продленные ЕС в марте 2019 года, остаются в силе.

Виктор Янукович Украина ЕС

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