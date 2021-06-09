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Санкции ЕС против Януковича и его сына остануся в силе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подтвердила, что суд Европейского Союза действительно аннулировал старые санкции ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, однако они продолжают оставаться под действием ограничительных мер Евросоюза.

"Они остаются под действием ограничительных мер на основании нормативно-правового акта, принятого в марте этого 2021 года", - сказал спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Он уточнил, что активы Януковичей все ещё остаются замороженными до 6 марта 2022 года. До того времени, как срок их действия истечет, Совет ЕС примет решение, продлевать действие санкций или нет.

Стано пояснил, что обновление потребует консенсуса всех стран-членов, но не уточнил, какие последствия может иметь решение суда для санкционных режимов Евросоюза.

"Мы приняли решение во внимание, но его и последствия анализирует Совет ЕС", - сказал Стано.

Ранее сообщалось, что суд ЕС аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Януковича и его сына Александра.

Еврокомиссия Евросоюз Виктор Янукович ЕС

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