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Скотланд-Ярд начал расследование утечки дипсообщений из британского посольства в США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полиция Лондона начала расследование по делу об утечке дипломатических сообщений бывшего посла Великобритании в США Кима Даррока в рамках закона о государственной тайне, сообщает в пятницу британский телеканал Sky News.

"Ввиду того, что последствия утечки получили широкую огласку и нанесли ущерб международному имиджу Великобритании, понятно, что привлечение виновных к ответственности находится в интересах общественности", - прокомментировал ситуацию представитель лондонской полиции Нил Басу. Он посоветовал людям, которые стоят за утечкой информации, сдаться и не тратить время следователей.

"Настоящие виновники - те люди, которые допустили утечку информации", - заявил в свою очередь кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что его комментарии в адрес бывшего посла в интервью каналу BBC были представлены в ложном свете, и на самом деле он всегда поддерживал Даррока. "Я полностью отстаиваю тот принцип, что чиновникам должно быть разрешено говорить о политическом руководстве все, что они хотят, без страха или заискиваний", - добавил Джонсон.

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок принял решение уйти в отставку ранее на этой неделе из-за скандала вокруг утечки документов, в которых он нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.

"Складывающаяся ситуация лишает меня возможности исполнять роль должным образом", - объявил посол сделанный шаг в прошении об отставке.

Великобритания США

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