Француженку-антрополога арестовали в Иране за шпионаж

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Француженка иранского происхождения, академик Фариба Адельха арестована в Иране и лишена доступа к консульским услугам, сообщает в понедельник Le Point со ссылкой на МИД Франции.

"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере пролить свет на ситуацию с Фарибой Адельха и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством ", - заявил французский МИД.

По данным прессы, ее арестовали по подозрению в шпионаже.

Фариба Адельха - антрополог, сотрудник элитного парижского Института изучения политики.