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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Им уже вынесли приговоры, некоторые будут казнены, сообщает агентство Fars.

Задержания проводились на протяжении последнего года.

Об арестах стало известно на фоне обострившихся отношений между Ираном и США.

Иран ЦРУ США

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