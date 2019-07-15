Грузия приостановила экстрадицию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Грузии в понедельник временно остановил процедуру экстрадиции гражданина России Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Сумбаев был задержан в Тбилиси в ноябре прошлого года. После задержания он обратился к грузинским властям с просьбой предоставить убежище в Грузии. Он категорически отрицал все предъявленные ему обвинения.

Телеканал отмечает, что Верховный суд не изменил экстрадиционную часть, но временно приостановил ее, поскольку тбилисский апелляционный суд обсуждает вопрос возможного предоставления Сумбаеву убежища в Грузии.

В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном ношении оружия и использовании фальшивых документов. Позже выяснилось, что Сумбаев разыскивается Интерполом по запросу российской прокуратуры в совершении нескольких преступлений, в том числе возможной причастности к убийству следователя Шишкиной в октябре 2019 года.

Следователь по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО подполковник полиции Шишкина была найдена застреленной утром 10 октября 2018 года возле своего дома в поселке Архангельское Красногорского района Московской области.

По данным следствия, за несколько месяцев до этого неустановленные лица сожгли ее личный автомобиль.

Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ею уголовным делом и обращалась за госзащитой. По его словам, Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.

В марте этого года в России по делу об убийстве Шишкиной были задержаны два человека.