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Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

Как говорится в публикации, "несмотря на серьезное обострение в российско-грузинских отношениях, Москва решила не отказываться от возможности устранить визовые ограничения для граждан соседней страны".

В беседе с газетой замглавы МИД РФ пояснил, чтобы это произошло, Грузия должна совершить определенные действия и показать свою заинтересованность.

"Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня", - уточнил Карасин.

Издание напоминает, что сейчас фактически действует единственный канал прямого общения между Москвой и Тбилиси - формат "Карасин-Абашидзе", запущенный по инициативе руководителей двух стран в 2012 году.

Замглавы МИД РФ Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе встречаются не реже трех раз в год и занимаются в основном экономической двусторонней повесткой. Тем не менее качественного прогресса можно было бы достичь, расширив переговорные механизмы, включая организацию встречи на высшем уровне, отмечается в статье.

"Россия всегда открыта к любым прямым переговорам, включая встречу в верхах. К сожалению, с грузинской стороны серьезной готовности к этому не наблюдается. Последние события обнажили это. Если бы не стремление грузинских политиков, не говоря уже о радикалах, все время концентрироваться на разъединяющих нас проблемах, мы могли бы реально продвигаться вперед и готовить встречи любого уровня", - заверил издание Карасин.

Он также выразил надежду, что власти республики проявят здравомыслие и выполнят три условия для возобновления авиасообщения между странами, пишет газета.

При этом в грузинском парламенте изданию сообщили, что осознают необходимость снижения антироссийских настроений для нормализации двусторонних отношений.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в эту республику.

После скандальных высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии с оскорблениями в адрес руководства России Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

Россия Грузия

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